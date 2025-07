Napoli – Evade dai domiciliari, in manette 44enne

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per evasione.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza Capuana, hanno notato il 44enne che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto il prevenuto e, a seguito degli accertamenti esperiti, è emerso che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per rapina aggravata.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.