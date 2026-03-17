Napoli – Evade dai domiciliari, fermato 48enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 48enne napoletano per evasione.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carlo della Gatta all’angolo con via Nicola Rocco, hanno notato il predetto in strada e a seguito di controllo hanno accertato che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.