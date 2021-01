Napoli – Evade dai domiciliari, fermato 47enne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via del Sebeto hanno notato nei pressi di uno stabile un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno fermato accertando che si era allontanato dal proprio domicilio in via Ottavio Molinaro dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari per rapina.

Claudio Nazzaro, 47enne napoletano, è stato arrestato per evasione e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.