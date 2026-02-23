Napoli – Evade dai domiciliari, fermato 43enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne napoletano, per evasione.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via dei Forcella, hanno notato il 43enne che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga; il predetto, difatti, era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.