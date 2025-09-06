Napoli – Evade dai domiciliari, arrestato un soggetto

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne napoletano per evasione.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Antonio Abate, all’angolo con piazza San Francesco a Capuana, hanno notato il prevenuto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo averlo raggiunto e controllato, hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga. L’uomo, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.