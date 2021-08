Napoli – Evade dai domiciliari, arrestato 46enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno effettuato un controllo in via Milano presso l’abitazione di un uomo sottoposto alla misura alternativa della detenzione e l’hanno sorpreso in strada fuori dal proprio domicilio. M. S., 46enne senegalese, è stato arrestato per evasione.