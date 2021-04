Napoli – Evade dai domiciliari, arrestato 30enne

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato velocemente con fare circospetto.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che si era allontanato dal proprio domicilio in piazza Enrico De Nicola dove è sottoposto agli arresti domiciliari per reati predatori.

E. C., 30enne napoletano, è stato arrestato per evasione nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovato fuori dal proprio domicilio.