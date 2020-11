Napoli – Evade dai domiciliari, arrestato 27enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via della Bussola hanno notato due uomini che stavano confabulando tra loro e che, alla loro vista, si sono allontanati entrando uno in uno stabile mentre l’altro ha continuato la fuga in strada.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il primo in un appartamento dell’edificio accertando che è sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e detenzione abusiva di armi; l’uomo, G. D. S., 27enne napoletano, è stato arrestato per evasione.

Poco distante, inoltre, gli operatori hanno fermato il secondo fuggitivo che è stato trovato in possesso di un involucro contenente hashish e per tale motivo sanzionato.

Infine, entrambi sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché erano in strada oltre l’orario consentito.