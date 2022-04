Napoli – Evade dai domiciliari, arrestato 26enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare piazza San Francesco di Paola hanno notato quattro uomini che confabulavano tra loro e uno di essi che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente.

I poliziotti lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato ed hanno accertato che lo stesso è sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica per maltrattamenti in famiglia.

G.B., 26enne avellinese con precedenti di polizia, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.