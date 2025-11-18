Napoli – Evade dai domiciliari, arrestato 23enne

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, per evasione.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Antonio Labriola, hanno notato il 23enne a bordo di un’auto che alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga.

Ne è nato un breve inseguimento, terminato in via Gobetti, dove l’uomo ha abbandonato l’auto e si arrampicato all’esterno di un palazzo fino a raggiungere la sua abitazione, dove poi è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.