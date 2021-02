Napoli – Evade dai domiciliari, arrestato 22enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pessina hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno fermato e, alla richiesta dei documenti, essendone privo ha fornito generalità risultate false; infatti, gli agenti hanno accertato che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per rapina.

G. D. N., 22enne napoletano, è stato arrestato per evasione.