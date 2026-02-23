Napoli – Estorce soldi alla compagna e l’aggredisce, arrestato 41enne

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha riferito loro che, poco prima, era stata aggredita, dapprima verbalmentre e poi fisicamente, dal proprio compagno per motivi economici e che era stata costretta dallo stesso a prelevare una somma di denaro e a consegnargliela.

Pertanto, gli operatori hanno individuato l’uomo poco distante, traendolo in arresto.