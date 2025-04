Napoli – Esiti controlli zone rosse al 31.03.2025

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noti i risultati dei primi mesi di applicazione, presso la città di Napoli e i Comuni dell’area metropolitana – Castellammare di Stabia, Pompei, Pozzuoli, S. Giorgio a Cremano, Portici, Torre Annunziata – dell’adozione delle cosiddette “zone rosse”, ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell’art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che hanno disposto specifiche misure nelle aree considerate più “a rischio” di proliferazione di forme di illegalità diffusa o di criminalità. I provvedimenti prevedono il divieto di stazionamento nelle predette zone per i soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti – determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree – e risultino già destinatari di segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, reati contro la persona, reati predatori, invasioni di terreni o edifici, detenzione abusiva di armi, porto abusivo di armi, porto di armi e/o oggetti atti ad offendere. Dal 3 aprile u.s. è stata istituita una zona rossa anche presso il Comune di Ottaviano.

Comune di Napoli

PERSONE CONTROLLATE ORDINI DI ALLONTANAMENTO FATTISPECIE DI REATO a base dell’allontanamento N. 81.235 totale – di cui n. 16.163 stranieri N. 120 totale – di cui 10 a carico di stranieri n. 16 allontanamenti per reati in materia di sostanze stupefacenti – di cui n. 4 a carico di stranieri n. 38 allontanamenti per reati contro la persona – di cui 3 a carico di stranieri n. 51 allontanamenti per reati contro il patrimonio – di cui 2 a carico di stranieri n. 15 allontanamenti per eventuali altri reati* – di cui 6 a carico di stranieri

Comune di Pozzuoli

PERSONE CONTROLLATE ORDINI DI ALLONTANAMENTO FATTISPECIE DI REATO a base dell’allontanamento N. 4.650 totale – di cui n. 74 stranieri N. 11 totale – di cui n.== a carico di stranieri n. 1 allontanamenti per reati in materia di sostanze stupefacenti – di cui n. /// a carico di stranieri n. 4 allontanamenti per reati contro la persona – di cui /// a carico di stranieri n. 3 allontanamenti per reati contro il patrimonio – di cui /// a carico di stranieri n. 3 allontanamenti per eventuali altri reati* – di cui /// a carico di stranieri

Comune di Castellammare di Stabia

PERSONE CONTROLLATE ORDINI DI ALLONTANAMENTO FATTISPECIE DI REATO a base dell’allontanamento N. 3935 totale – di cui n. 17 stranieri N. 6 totale – di cui n. 1 a carico di stranieri n. /// allontanamenti per reati in materia di sostanze stupefacenti – di cui n. /// a carico di stranieri n. 4 allontanamenti per reati contro la persona – di cui 1 a carico di stranieri n. /// allontanamenti per reati contro il patrimonio – di cui /// a carico di stranieri n. 2 allontanamenti per eventuali altri reati* – di cui /// a carico di stranieri

Comune di San Giorgio a Cremano

PERSONE CONTROLLATE ORDINI DI ALLONTANAMENTO FATTISPECIE DI REATO a base dell’allontanamento N. 4.976 totale – di cui n. 37 stranieri N. 1 totale – di cui /// a carico di stranieri n. /// allontanamenti per reati in materia di sostanze stupefacenti – di cui n. /// a carico di stranieri n. 1 allontanamenti per reati contro la persona – di cui /// a carico di stranieri n. /// allontanamenti per reati contro il patrimonio – di cui /// a carico di stranieri n. /// allontanamenti per eventuali altri reati* – di cui /// a carico di stranieri

Comune di Pompei

PERSONE CONTROLLATE ORDINI DI ALLONTANAMENTO FATTISPECIE DI REATO a base dell’allontanamento N. 2.112 totale – di cui n. 15 stranieri N. 15 totale – di cui 3 a carico di stranieri n. /// allontanamenti per reati in materia di sostanze stupefacenti – di cui n. //// a carico di stranieri n. 5 allontanamenti per reati contro la persona – di cui 1 a carico di stranieri n. 5 allontanamenti per reati contro il patrimonio – di cui /// a carico di stranieri n. 6 allontanamenti per eventuali altri reati* – di cui 1 a carico di stranieri

Comune di Portici

PERSONE CONTROLLATE ORDINI DI ALLONTANAMENTO FATTISPECIE DI REATO a base dell’allontanamento N. 2.453 totale – di cui n. 13 stranieri N. 2 totale – di cui n. // a carico di stranieri n. 1 allontanamenti per reati in materia di sostanze stupefacenti – di cui n. //// a carico di stranieri n. 1 allontanamenti per reati contro la persona – di cui // a carico di stranieri n. /// allontanamenti per reati contro il patrimonio – di cui /// a carico di stranieri n. /// allontanamenti per eventuali altri reati* – di cui /// a carico di stranieri

Comune di Torre Annunziata

PERSONE CONTROLLATE ORDINI DI ALLONTANAMENTO FATTISPECIE DI REATO a base dell’allontanamento N. 304 totale – di cui n. 2 stranieri N. // totale – di cui n. // a carico di stranieri Specificare le fattispecie di reato a base del provvedimento di allontanamento n. // allontanamenti per reati in materia di sostanze stupefacenti – di cui n. //// a carico di stranieri n. // allontanamenti per reati contro la persona – di cui // a carico di stranieri n. /// allontanamenti per reati contro il patrimonio – di cui /// a carico di stranieri n. /// allontanamenti per eventuali altri reati* – di cui /// a carico di stranieri

I dati evidenziano i positivi risultati raggiunti al fine della prevenzione e del contrasto alla criminalità e ad ogni forma di illegalità. Infatti, alla scadenza dei provvedimenti adottati a suo tempo per Napoli, Castellammare di Stabia, Pompei, Pozzuoli e S. Giorgio a Cremano, in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ne è stata disposta la proroga per ulteriori tre mesi e non si esclude l’adozione di analoghi provvedimenti prefettizi per altri comuni dell’area metropolitana, finalizzati ad assicurare elevati standard di ordine pubblico e ad accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Il Prefetto manifesta un particolare apprezzamento per l’opera svolta con grande professionalità dalle donne e dagli uomini delle Forze dell’ordine presso la città di Napoli e l’area metropolitana e porge il proprio sentito ringraziamento al Questore, al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e al Comandante e dei Vigili del Fuoco per il prezioso e professionale impegno dimostrato.