Napoli – Eseguito un ordine di carcerazione per droga

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, nei confronti di A. S., 64enne ruandese irregolare sul territorio nazionale, dovendo egli ancora espiare la pena di 3 anni, 2 mesi e 2 giorni di reclusione in quanto condannato per reati in materia di stupefacenti.