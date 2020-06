Napoli – Erano aperti oltre l’orario stabilito, chiusi per 5 giorni due bar

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno visto in piazza Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, zona interessata dalla “movida”, numerose persone all’esterno dei locali e, con il supporto della Polizia Locale, hanno effettuato dei controlli.

Nel corso dell’attività è stato accertato che due esercizi commerciali erano aperti oltre l’orario stabilito.

Per tale motivo, i titolari dei due bar sono stati sanzionati amministrativamente con la chiusura per 5 giorni.