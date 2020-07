Napoli – Era latitante dal 2015, catturato a Malaga 43enne napoletano

Ieri 21 Luglio, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli, coordinati dalla DDA partenopea, hanno localizzato in Spagna Antonio Todisco, 43enne di Napoli, dichiarato latitante nell’agosto del 2015 dopo essere sfuggito alla cattura in un blitz della Guardia di Finanza di Formia.

Grazie alla collaborazione delle autorità iberiche e della Divisione SIRENE del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, Todisco è stato individuato nella cittadina di Fuengirola, a pochi chilometri da Malaga. Ad arrestarlo la polizia nazionale spagnola. E’ in corso la procedura di estradizione: il 43enne finirà in carcere e dovrà rispondere di traffico internazionale di stupefacente.