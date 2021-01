Napoli- Empoli: 3-2. Un super Lozano trascina gli azzurri agli ottavi di Coppa Italia

Il Napoli batte l’Empoli per 3-2, qualificandosi per i quarti di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente tra Roma e Spezia. A fissare il punteggio le reti di Di Lorenzo (18°), Bajrami (33° e 68°), Lozano (38°) e Petagna (77°). Gattuso mette in campo molti giocatori che nel corso della stagione hanno avuto pochi spazi (come Lobotka, Rahmani, Elmas e Ghoulam) , oltre ai rientranti dagli infortuni Koulibaly e Demme: ne viene fuori una gara con un Empoli motivato e fortunato, al cospetto di un Napoli, spesso in affanno e poco lucido in attacco, che riesce a spuntarla grazie al maggiore tasso tecnico degli uomini messi campo. Bene Lozano, vero dominatore della gara. Tra gli ospiti da segnalare Bajrami, autore di una doppietta di alta scuola.

Tabellino

Napoli- Empoli: 3-2 (pt 2-1)

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Demme (88′ Bakayoko), Lobotka (69′ Zielinski), Politano (61′ Insigne), Elmas (69′ Fabian Ruiz), Lozano, Petagna (88′ Llorente). A disp.Ospina, Contini, Maksimovic, Hysaj, Mertens, Cioffi. All.Gennaro Gattuso

Empoli: Furlan, Casale, Viti, Zappella, Terzic (86′ Asllani), Ricci, Damiani, Haas (61′ Cambiaso), Bajrami (86′ Baldanzi), Olivieri (72′ La Mantia), Matos (62′ Moreo). All. Alessio Dionisi

Arbitro: Giua di Olbia

Marcatori: 18′ G. Di Lorenzo, 33′ Bajrami, 38′ H. Lozano, 68′ Bajrami, 77′ A. Petagna

Note: ammonito Olivieri.