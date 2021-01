Napoli – Empoli 3-2, le pagelle: Lozano ira di Dio, ottimo Di Lorenzo. Centrocampo in sofferenza, Insigne spreca

MERET 6: può fare poco sul primo gol, un po’ sorpreso sul secondo ma la conclusione era molto angolata. L’Empoli è molto pericoloso ma per sua fortuna inquadra poco la porta. Impallinato

DI LORENZO 6,5: gran partita in fase di spinta. parte subito bene con una bella imbucata per Lozano, si mette in proprio siglando l’1-0 con un gran colpo di testa dal dischetto del rigore. Qualche patema in ripiegamento quando gli ospiti ripartono in campo aperto. Spavaldo

RRHAMANI 6: dopo la disastrosa prestazione di Udine gioca semplice badando al sodo. Nel complesso rischia poco, gioca con maggiore sicurezza avendo Koulibaly al suo fianco. Rinfrancato

KOULIBALY 6: non ha colpe individuali sui gol subiti, da giudicare positivamente il suo rientro. Bene nelle uscite palla al piede, non disdegna qualche tackle dei suoi. Fondamentale per il proseguo della stagione il suo recupero. Tosto

GHOULAM 6: gioca in maniera più accorta lasciando sganciare maggiormente Di Lorenzo. Gara con pochi squilli, si limita al compitino. Senza infamia e senza lode

LOBOTKA 5,5: poco schermo in mezzo al campo, presta troppo il fianco alle ripartenze dell’Empoli che affonda come il burro. Poco contributo anche in costruzione. Abulico (dal 71′ FABIAN RUIZ 6: entra bene in partita facendosi vedere molto tra le linee. Colpisce un palo clamoroso con un gran tiro da fuori. Sfigato)

DEMME 5,5: anche lui poco ispirato. Fatica a trovare i varchi giusti per imbeccare gli attaccanti, soffre la pressione alta dei toscani. Gestisce il possesso palla senza strafare, scarso contributo nello schermare la difesa. Agnellino (dall’88’ BAKAYOKO s.v.)

POLITANO 5,5: inizia bene puntando l’uomo con continuità, va anche vicino al gol ma col passare dei minuti cala d’intensità e finisce per restare ai margini della manovra. Svuotato (dal 61′ INSIGNE 5,5: dimostra anche stavolta lo scarso feeling con la porta avversaria dell’ultimo periodo sparando alto da pochi passi a portiere battuto. Ha un’altra buona chance nel finale ma calcia a lato. Spuntato)

ELMAS 5,5: inizia in sordina dovendo digerire un inedita posizione da sottopunta. Quando alza i giri del motore diventa incisivo ma è mancata spesso la lucidità nella scelta finale. Rimandato (dal 71′ ZIELINSKI 6: sempre elegante palla al piede, da maggiore brio e qualità alla manovra azzurra. Si conferma in un buon momento di forma. Pimpante)

LOZANO 7: anche oggi il migliore. Impacchetta la palla per il gol di Di Lorenzo, realizza il 2-1 con una fucilata imprendibile. Non cala mai il ritmo delle sue giocate, dura per gli avversari che non lo prendono quasi mai. Ira di Dio

PETAGNA 6,5: non una gran gara la sua, fatta di sportellate e tanto lavoro sporco spalle alla porta. Alla fine però è la sua zampata sotto misura a regalare una qualificazione più sofferta del dovuto agli azzurri. Decisivo (dall’88’ LLORENTE s.v.)