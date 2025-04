Napoli- Empoli: 3-0. Mc Tominay e Lukaku: il Napoli si riporta a -3 dall’Inter

Nel segno di Scott Mc Tominay. Il Napoli batte l’Empoli per 3-0 grazie ad una doppietta dello scozzese ex Manchester Utd ed una rete di Romelu Lukaku. Partita senza storia, con il Napoli che ha messo in campo la maggiore qualità ed ha surclassato un volenteroso Empoli. Protagonisti assoluti Lukaku e Mc Tominay: il primo autore di una rete e due assist, il secondo vero e proprio dominatore della trequarti e letale sottorete.

Gli azzurri rispondono all’Inter, riportandosi a -3 dal primo posto. Sognare è ancora lecito pe i tifosi azzurri.

TABELLINO

Napoli-Empoli 3-0 (pt. 1-0)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi (dal 75′ Spinazzola), Rrahmani, Juan Jesus (dal 72′ Marin), Olivera; Gilmour (dall’81’ Billing), Lobotka, McTominay; Politano (dall’81’ Raspadori), Lukaku (dall’81’ Ngonge), Neres. All. Conte.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti (dal 72′ Viti); Gyasi, Grassi, Henderson (dall’82’ Kovalenko), Pezzella; Fazzini (dal 60′ Colombo), Cacace (dall’82’ Junior Sambia); Esposito. All. D’Aversa

ARBITRO: Fabbri

AMMONITI: Lukaku (N), Goglichidze (E)