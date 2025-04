Napoli – Empoli 3-0, le pagelle: McTominay sfavillante, Lukaku inarrestabile

MERET 6: non si fa sorprendere dal tiro da fuori di Esposito, per il resto non corre grossi pericoli. Pronto

MAZZOCCHI 6,5: gioca con personalità uscendo spesso palla al piede. Non rischia nulla alle sue spalle. Spavaldo (dal 75′ SPINAZZOLA s.v.)

RRAHMANI 6,5: presidia con autorità la sua zona, fa valere fisico e tempismo negli anticipi. Tignoso

JUAN JESUS 6: gara attenta ed ordinata, nessuna sbavatura. Esce per infortunio. Solido (dal 72′ RAFA MARIN s.v.)

OLIVERA 7: spinge come un forsennato, confeziona l’assist per la rete di Lukaku. Va anche vicino al gol. Iperattivo

MCTOMINAY 8: apre il match con un bolide velenoso da fuori area, raddoppia con un chirurgico colpo di testa. Si trova a meraviglia con Lukaku, colpisce anche un palo. Sfavillante

LOBOTKA 6,5: detta geometrie e tempi di gioco senza strafare. Pulisce ogni pallone rendendo tutto più semplice. Ricamatore

GILMOUR 6,5: aiuta Lobotka in costruzione, si sacrifica molto nel fare da filtro. Tuttofare (dall’82’ GILMOUR s.v.)

POLITANO 6,5: anche se non si fa notare molto in area avversaria fa tanto lavoro in entrambe le fasi. Macina kilometri. Generoso (dall’82’ NGONGE s.v.)

LUKAKU 7,5: si trova a memoria con McTominay regalandogli due assist al bacio. Si mette anche in proprio siglando il gol del 2-0. Quando gioca cosi non ce n’è per nessuno. Inarrestabile (dall’82’ RASPADORI s.v.)

NERES 6,5: quando parte nello stretto è difficile da fermare. Diversi strappi interessanti, crea scompiglio e superiorità. Elettrico