Napoli – Empoli 2-0, Spalletti: ‘Successo importante per restare in alto ma il cammino è lunghissimo’

“Abbiamo conquistato un successo importante per restare in alto, ma il percorso è lunghissimo e non ascoltiamo i complimenti che giungono dall’esterno“. Luciano Spalletti commenta con soddisfazione ma anche equilibrio la decima vittoria consecutiva del Napoli in campionato.

“Noi abbiamo ben chiare in testa le nostre prospettive e i nostri sogni e questi 3 punti ci aiutano a guardare avanti, però le contendenti al vertice restano 7 e per ora non cambia nulla perchè ci sono insidie per tutti da qui alla fine“.

“Bisogna stare sempre sul pezzo, tenere alta l’attenzione e oggi lo abbiamo visto anche con l’Empoli. Questi ragazzi stanno dando tutta la disponibilità possibile per realizzare l’ambizione non del singolo ma della squadra”.

“Quello che dicono di buono di noi va sempre filtrato, perchè spesso c’è chi ti vuole innalzare in cielo per poi aspettare il tonfo. Mi fa piacere, invece, per chi pensa davvero sia eccellente il nostro calcio, ma in assoluto questo deve toccarci poco, la strada è molto lunga”.

“Quando dico che la panchina è uguale come valore a chi gioca è perchè so benissimo quanto può dare questo gruppo. Oggi è una chiara dimostrazione. Quando si gioca ogni due giorni devi attingere a tutte le risorse e noi ci stiamo riuscendo anche in maniera brillante”.

Temete che la sosta per il Mondiale possa rallentarvi?

“Non credo, la sosta è uguale per tutti , non ci fermiamo solo noi. La cosa più produttiva da fare è capire che vantaggi può darti questo periodo di sospensione e lavorare in maniera tranquilla. Abbiamo fiducia nelle nostre capacità e su quelle continueremo a puntare”.