Napoli – Empoli 2-0 le pagelle: Lozano decisivo, Zielinski protagonista

MERET 6: impegnato seriamente soltanto in pieno recupero, per il resto si limita all’ordinaria amministrazione. Presente

DI LORENZO 6,5: non rischia nulla in fase difensiva, sfonda con la solita caparbietà soprattutto nel secondo tempo. Duetta bene con Politano.

OSTIGARD 6: facilitato dalla pochezza dell’attacco toscano, presidia la zona con tranquillità. Bene sulle palle alte. Colosso

KIM 6: ha vita abbastanza facile giocando poco d’anticipo. Esce spesso palla al piede per far ripartire l’azione da dietro. Solido

MARIO RUI 6,5: partecipa molto alla manovra azzurra sovrapponendosi con continuità per allargare la difesa ospite. Qualche pallone velenoso al centro e prova anche il tiro. Pungente

ANGUISSA 6,5: dopo un primo tempo bloccato cresce alla distanza alzando il baricentro. Vince tanti duelli e si butta negli spazi che l’Empoli concede nella ripresa. Eclettico

LOBOTKA 6,5: quando alza i giri del motore ne giova tutta la squadra. Trova sempre me giuste geometrie eludendo sistematicamente il pressing avversario. Trottola

NDOMBELE 6: prestazione di buon livello in entrambe le fasi. Si vede molto anche negli inserimenti anche se spesso manca precisione nella scelta finale. Cala un po’ nella ripresa. Vivace (dal 64′ ZIELINSKI 7: ha il grande merito di chiudere la gara con una gran conclusione di prima intenzione. Conferisce più brio e qualità al possesso palla insistito. Protagonista)

POLITANO 6: non incide tanto in zona gol ma dialoga bene con Di Lorenzo. Manca un po’ di lucidità quando arriva nei pressi dell’area avversaria. Volenteroso (dal 64′ LOZANO 7,5: cambia radicalmente il match. Prima realizza il rigore che sblocca la gara, poi pennella alla perfezione per il 2-0 di Zielinski. Decisivo)

OSIMHEN 6,5: si procura il rigore dell’1-0, vicinissimo al gol di testa. Sfianca la difesa ospite facendo sportellate. Indemoniato.