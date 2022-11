Napoli- Empoli: 2-0. Azzurri suonano la decima in campionato: Lozano sposta il pullman di Zanetti e regala i 3 punti a Spalletti

Con tanta fatica e pazienza e col Sin Prisa Sin Pausa di epoca Beniteziana, il Napoli porta a casa la decima vittoria consecutiva in campionato e resta imbattuto in vetta alla classifica con 38 punti in cassaforte. A decidere il match un rigore di Lozano al 69° ed una rete di Zielinski all’88°. Zanetti imita Mourinho e Gotti e rinuncia a giocare allo Stadio Maradona, sperando di portare a casa un punticino: impresa fino ad oggi riuscita solo a Lecce e Fiorentina. Primo tempo con spazi ridotti e poca precisione nei piedi di Raspadori che ha due buone occasione per passare. nella ripresa la svolta arriva al 64° con l’ingresso del Chucky Lozano, che spacca la partita; dai suoi piedi il cross per Osimhen su cui viene commesso il fallo da rigore al 68°; sua la realizzazione dagli 11 metri e suo l’assist per Zielinski, che all’88° chiude la partita.

Con la vittoria di stasera gli azzurri consolidano il primato, in attesa delle gare di Milan, Lazio e Atalanta.

Tabellino

Napoli-Empoli: 2-0 (pt 0-0)

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka (90′ Demme), Ndombele (64′ Zielinski), Politano (64′ Lozano), Raspadori (64′ Elmas), Osimhen (90′ Simeone). Allenatore: Spalletti.

EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Haas (59′ Akpa), Marin (85′ Ekong), Bandinelli (73′ Grassi), Baldanzi (73′ Handerson), Bajrami, Satriano (59′ Lammers). Allenatore: Zanetti.

Arbitro: Pairetto di Torino

Marcatori: 69′ Lozano rig., 88′ Zielinski

Note: ammoniti Bandinelli, Satriano, Ostigard, Parisi. Espulso Luperto al 74′ per doppia ammonizione