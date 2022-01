Napoli – Emessi 7 Daspo

Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per un anno, nei confronti di due persone che, in occasione degli incontri di calcio Napoli-Torino del 17 ottobre 2021 e Napoli-Spezia del 22 dicembre 2021, si erano rese responsabili di scavalcamento dal settore inferiore della curva B a quello superiore.

Le attività di accertamento si sono svolte anche con l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti presso lo stadio Maradona.

Inoltre, altri cinque Daspo, dai due ai tre anni, sono stati emessi nei confronti di altrettante persone condannate per reati in materia di stupefacenti, rapina, porto di oggetti atti ad offendere e lesioni personali.