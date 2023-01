Napoli – Emessi 2 Daspo

Il Questore di Napoli ha adottato un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), della durata di due anni, nei confronti di un tifoso napoletano di 42 anni che, poco dopo l’inizio della partita Napoli-Villareal, disputata lo scorso 17 dicembre presso lo stadio “Maradona”, aveva acceso un fumogeno nella parte superiore della curva A, pertanto era stato denunciato per accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive.

Un altro provvedimento della stessa durata è stato emesso nei confronti di un 18enne foggiano che, durante l’incontro di calcio Juve Stabia-Foggia 1920, disputato lo scorso 18 ottobre presso lo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, aveva acceso e lanciato un fumogeno e, per tale motivo, era stato denunciato per accensione e lancio di fumogeni.