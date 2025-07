Napoli – Ecco il calendario delle amichevoli estive

La SSC Napoli è pronta a tornare in campo agli ordini di mister Antonio Conte. Si avvicina una stagione intensa, ricca di impegni in Italia e in Europa, che i Campioni d’Italia prepareranno nei due consueti ritiri estivi: a Dimaro (dal 17 al 27 luglio) e a Castel di Sangro (dal 30 luglio al 14 agosto).

Durante queste settimane, il Napoli disputerà cinque amichevoli: due nella prima fase in Val di Sole e tre nella seconda, in Abruzzo.

PARTITA DATA LOCALITÀ Napoli vs Arezzo 22/07/2025 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro – SKI.IT Arena Napoli vs Catanzaro 26/07/2025 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro – SKI.IT Arena Napoli vs Stade Brestois 29 03/08/2025 h 19:00 Castel di Sangro,

Stadio Teofilo Patini Napoli vs Girona FC 09/08/2025 h 19:00 Castel di Sangro,

Stadio Teofilo Patini Napoli vs Olympiakos FC 14/08/2025 h 20:00 Castel di Sangro,

Stadio Teofilo Patini

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LE AMICHEVOLI DI DIMARO

I tifosi presenti a Dimaro potranno assistere alle gare presso lo Stadio Comunale di Dimaro – SKI.IT Arena. I biglietti per le due amichevoli in Trentino sono già disponibili ai seguenti link:

– SSC Napoli vs Arezzo: acquista qui i biglietti

– SSC Napoli vs Catanzaro: acquista qui i biglietti

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LE AMICHEVOLI DI CASTEL DI SANGRO

I tagliandi per le amichevoli internazionali in programma a Castel di Sangro, contro Stade Brestois 29, Girona FC e Olympiakos FC, saranno in vendita a partire da mercoledì 23 luglio alle ore 12:00 sulla piattaforma online di TicketOne.

I prezzi dei biglietti per assistere alle partite presso lo Stadio Teofilo Patini saranno i seguenti:

SETTORI PREZZO INTERO PREZZO UNDER 14 TRIBUNA 50€ 25€ DISTINTI 30€ 14€ CURVE 20€ 10€

Una volta completata la procedura, l’acquirente riceverà a mezzo mail il titolo in formato digitale (print@home), che potrà esibire agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro.

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare il Codice di Condotta della SSC Napoli.

La copertura televisiva in diretta di tutte le gare amichevoli sarà annunciata nei prossimi giorni.