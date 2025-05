Napoli e provincia – Sorpresi con la droga: nelle ultime 24 ore arrestate due persone, una a Torre del Greco

Nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 persone, di cui un 54enne tunisino con precedenti di polizia e un 59enne napoletano, per detenzione illecita di sostanza stupefacente

Nello specifico, i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione in via Sopramuro, dove hanno notato il 54enne che, dopo aver estratto qualcosa dalla tasca, l’ha poi consegnata ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata, sia il prevenuto che è stato trovato in possesso di 9 involucri di cocaina e di una banconota di 10 euro; inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Infine, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 59enne, dove hanno rinvenuto 22 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 2,3 kg.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.