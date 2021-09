Napoli e provincia – Scoperti sei falsi dentisti

I CARABINIERI DEL N.A.S. DI NAPOLI, NELL’AMBITO DI SERVIZI DISPOSTI DAL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE, HANNO ISPEZIONATO NEI COMUNI DI NAPOLI, GRAGNANO, AGEROLA, VILLARICCA, SANT’ANTONIO ABATE E VICO EQUENSE, SEI STUDI DENTISTICI ALL’INTERNO DEI QUALI VI ERANO ALTRETTANTI ODONTOTECNICI CHE SVOLGEVANO L’ATTIVITÀ DI DENTISTA, PUR NON AVENDO MAI CONSEGUITO IL DIPLOMA DI LAUREA NECESSARIO PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA.

NEL CORSO DELLE ISPEZIONI I MILITARI INTERROGAVANO ALCUNI PAZIENTI PRESENTI NELL’AMBULATORIO I QUALI CONFERMAVANO DI ESSERE STATI VISITATI E SOTTOPOSTI ALLE CURE DA PARTE DEI TITOLARI DEGLI STUDI, CONFIDANDO NELLA LORO PROFESSIONALITÀ ED IGNORANDO CHE NON POSSEDESSERO L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ARTE MEDICA.

I RESPONSABILI SONO STATI DEFERITI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE SANITARIA E, NELLA CIRCOSTANZA, SONO STATE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO LE SALE ODONTOIATRICHE INTERNE AGLI STUDI MEDICI COMPLETE DI RIUNITI ODONTOIATRICI E APPARATI RADIOGRAFICI UTILIZZATI ABUSIVAMENTE DAGLI ODONTOTECNICI PER UN VALORE DI OLTRE 200 MILA EURO.