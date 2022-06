Napoli e provincia – I fatti di cronaca della giornata: arresti e denunce

Montesanto: fugge all’alt puntando una pistola contro i poliziotti. Arrestato.

Giovedì notte i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in via Salita Tarsia, hanno intimato l’alt ad uno scooter che proveniva contromano e il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo ma ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo.

In quei frangenti, il giovane ha proseguito la fuga a piedi puntando una pistola in direzione degli operatori fino a quando, non senza difficoltà, è stato raggiunto in piazza Montesanto dove è stato bloccato e disarmato di una pistola semiautomatica cal.7,65 con 4 cartucce.

S.P., 22enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Alto impatto a Frattaminore.

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore ed in particolare nelle vie Turati, Cavalieri di Vittorio Veneto, Giovanni XXIII e nelle piazze San Maurizio e Atella.

Nel corso dell’attività sono state identificate 66 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, e controllati 33 veicoli.

Volla: ferma un’auto e punta la pistola contro un automobilista. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile, nel transitare in via Lufrano a Volla, hanno notato un’auto con a bordo due persone il cui conducente, dopo aver effettuato un sorpasso, si è posto di traverso nella corsia di marcia costringendo il veicolo sorpassato a fermarsi.

In quei frangenti il passeggero è sceso dalla vettura e, sotto la minaccia di una pistola, ha aperto la portiera del veicolo fermato intimando all’autista di consegnargli il denaro in suo possesso.

I poliziotti hanno raggiunto e disarmato il malvivente accertando che l’arma era una pistola replica mod. 92 cal.9 priva del tappo rosso mentre il complice, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, si è dato alla fuga a bordo del veicolo; ne è nato un inseguimento terminato in via Gigante a Casoria dove l’uomo ha abbandonato il mezzo facendo perdere le sue tracce. Inoltre, gli operatori hanno accertato che, sull’auto utilizzata per compiere la rapina, erano state apposte targhe di un altro veicolo rubato lo scorso febbraio a Napoli.

G.G., 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata e ricettazione, mentre l’arma, l’ autovettura e le targhe sono state sequestrate.

Corso Garibaldi: ruba in un supermercato. Arrestato.

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un supermercato di corso Garibaldi per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla proprietaria dell’esercizio commerciale la quale ha raccontato che un uomo, poco prima, dopo aver occultato nel borsello 23 confezioni di batterie mini stilo del valore di circa 75 euro, aveva oltrepassato le casse senza pagare e brandendo un taglierino; in quei frangenti, il direttore dell’attività lo aveva disarmato e bloccato per poi contattare il 113.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per D.N., 49enne georgiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, e l’hanno arrestato per furto aggravato nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, mentre la merce è stata riconsegnata al titolare dell’attività commerciale.

Piazza Nazionale: arrestato uno spacciatore.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in piazza Nazionale un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad un giovane che si è allontanato frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di due bustine contenenti marijuana del peso di circa 2 grammi, tre telefoni cellulari e 350 euro.

Inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto un’altra bustina della stessa sostanza per circa un grammo e 3.235 euro.

A.E., 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente.

Napoli, 1° giugno 2022