Napoli e provincia – Droga ed evasione dai domiciliari: sei arresti

Frattamaggiore: sorpresa con la droga ed un coltello. La Polizia di Stato trae in arresto una 18enne.

Nella giornata di mercoledì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 18enne di Frattamaggiore, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Roma a Frattamaggiore, uno scooter con a bordo due soggetti ed hanno rinvenuto, all’interno del marsupio della prevenuta, 19 bustine di hashish del peso complessivo di circa 43 grammi, un coltello a serramanico con lama di 8 cm e 26 euro.

Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.

Cimitile: sorpresi in casa con la droga. La Polizia di Stato arresta marito e moglie.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne e una 40enne, entrambi di Cimitile, di cui l’uomo con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dei predetti dove hanno rinvenuto 3 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 115 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 30 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) al quale erano collegate delle telecamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

Pianura: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 40enne.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di mercoledì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Pianura, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo in una cantina in uso al predetto in via Evangelista Torricelli, dove hanno rinvenuto 8 involucri di cocaina (crack) del peso di circa 17 grammi, 9 involucri di hashish del peso di circa 60 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 790 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Scampia: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione in via Calogero dove hanno notato il predetto che ha prelevato qualcosa da un calzino nascosto all’interno di una fessura ricavata in una parete e la stava consegnando un altro soggetto.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 34enne trovandolo in possesso di 715 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, ed hanno recuperato il calzino occultato al cui interno hanno rinvenuto 18 involucri di cocaina del peso di circa 12 grammi e 24 involucri di eroina del peso di circa 16 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Corso San Giovanni: evade dai domiciliari. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano, per evasione e per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sull’identità personale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Corso San Giovanni, hanno notato il predetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo; gli operatori lo hanno prontamente raggiunto e bloccato.

Durante le fasi del controllo, l’uomo ha fornito delle generalità, risultate poi essere false a seguito degli accertamenti esperiti; inoltre, i poliziotti hanno accertato che il predetto era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante