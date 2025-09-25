Napoli e provincia – Controlli della polizia: quattro arresti per droga

Acerra: nascondono droga in casa. Arrestate due donne dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due donne, di cui una 60enne acerrana e una 44enne napoletana, quest’ultima con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Acerra, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della 60enne, dove hanno sorpreso anche la 44enne ed hanno rinvenuto 22 involucri di cocaina del peso di circa 32 grammi e 270 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, nel bagno dell’appartamento, gli operatori hanno scoperto, ben nascosta dietro un termosifone, una cassaforte al cui interno sono stati trovati altri 120 grammi della stessa sostanza ed un bilancino di precisione.

Per tali motivi, le indagate sono state tratte in arresto dal personale operante.

Vicaria: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti, di cui un 39enne rumeno ed un 40enne originario della Guinea, entrambi con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il 40enne è stato, altresì, arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sopramuro, hanno notato il 39enne che, in cambio di denaro, stava cedendo qualcosa ad una persona; in quei frangenti, i due, accortisi della loro presenza, si sono dati alla fuga nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il predetto dopo un breve inseguimento, trovandolo in possesso di 10 euro; inoltre, l’uomo, durante la fuga, ha gettato un involucro, successivamente recuperato dagli operatori, al cui interno sono stati rinvenuti 13 involucri di hashish del peso complessivo di circa 190 grammi.

Sempre i poliziotti del medesimo Commissariato, nel transitare in piazza Capuana, hanno notato il 40enne compiere lo stesso scambio di soldi-sostanza stupefacente con un altro soggetto.

Gli agenti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 2 involucri di crack, 2 involucri di eroina e di 90 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

Controlli della Polizia di Stato a Pozzuoli e a Frattamaggiore.

Nella giornata di martedì, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli e a Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti dei Commissariati di Pozzuoli e di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato complessivamente 176 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, controllato 67 veicoli e 2 esercizi commerciali.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato 21 soggetti sottoposti a misure restrittive o alternative alla detenzione.