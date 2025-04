Napoli e provincia – Controlli della polizia: il bilancio

Afragola: sorprese con la droga. La Polizia di Stato arresta la madre e denuncia la figlia.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente, una 46enne afragolese con precedenti di polizia, e denunciata una 17enne afragolese per gli stessi reati.

In particolare, i falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Pablo Neruda, hanno notato una ragazza all’ingresso di uno stabile che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente, facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato la 17enne e, dopo aver rintracciato la mamma della minore, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno esteso il controllo presso l’abitazione delle indagate dove hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un armadio, 2 involucri di cocaina, un bilancino di precisione e 270 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

Ancora, gli operatori hanno rinvenuto, all’interno di un sottotetto, altri 9 involucri di cocaina per un peso complessivo di 94 grammi circa, 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 338 grammi circa, una macchina per sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento della droga.

San Pietro a Patierno: minaccia il vicino con una pistola. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 71enne napoletano,con precedenti di polizia, per minacce aggravate e porto abusivo di arma comune da sparo con relativo munizionamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso uno stabile di via Nuovo Tempio, per la segnalazione di una lite condominiale durante la quale un uomo aveva minacciato un suo vicino con una pistola.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale, consegnando una pistola semiautomatica cal. 7.65 completa di caricatore rifornito con 7 cartucce agli agenti, ha raccontato loro che, poco prima, a seguito di una lite scaturita da futili motivi avuta con un suo vicino, era stato minacciato da quest’ultimo con una pistola, ma che, a seguito di una colluttazione, era riuscito a disarmarlo.

Gli operatori, dopo aver individuato il prevenuto, lo hanno raggiunto e bloccato, traendolo in arresto; la pistola è stata sottoposta a sequestro.

Controlli della Polizia di Stato ad Ottaviano.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio di Ottaviano ed in particolare in via Elena, via Giovanni XXIII e via Ferrovia.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, con la collaborazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e di personale della Polizia Locale, hanno identificato 205 persone, controllato 120 veicoli, contestate 7 violazini del Codice della Strada e controllate 7 attività commerciali.

Controlli della Polizia di Stato a Frattamaggiore.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza di Frattamaggiore, di personale della Polizia Locale e dell’ASL/NA , durante le attività hanno identificato complessivamente 155 persone, di cui 39 con precedenti di polizia, controllato 65 veicoli, di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo, 2 a sequestro ai fini della confisca e 5 sospesi dalla circolazione.

Ancora, gli agenti hanno contestato 19 violazioni del Codice della Strada per un totale complessivo di 16.577.

Infine sono state controllate 3 attività commerciali e 11 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.