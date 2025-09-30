Napoli e provincia – Controlli della polizia: i risultati

Controlli della Polizia di Stato a Frattamaggiore. Tratto in arresto un 44enne sorpreso con la droga.

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

Nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio a Frattamaggiore.

In particolare, nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno effettuato controlli a Frattamaggiore, dove hanno identificato 91 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, controllati 52 veicoli e controllate 5 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Ancora, gli agenti del medesimo Commissariato hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un 44enne di Frattaminore, dove hanno rinvenuto 157 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina e a Pozzuoli.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato controlli a Mergellina e a Pozzuoli.

In particolare, nel fine settimana appena trascorso, nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 284 persone, di cui 46 con precedenti di polizia, e controllato 69 veicoli.

Ancora, nella giornata di sabato, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato controlli nel quartiere di Monteruscello; nel corso dell’attività, i poliziotti hanno identificato complessivamente 132 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, controllato 63 veicoli e denunciato 2 soggetti a vario titolo.

Infine, sono state controllate 16 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Nola: rapina un uomo. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di origini algerine, con precedenti di polizia, per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, un agente del Commissariato di Nola, libero dal servizio, nel transitare in via On. Franco Napolitano, ha notato un soggetto che, dopo aver asportato una bici elettrica, stava aggredendo fisicamente il proprietario nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

Pertanto, anche grazie al tempestivo intervento di una volante del locale Commissariato, il 31enne è stato bloccato, non senza difficoltà.

Per questi motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Corso Arnaldo Lucci: dovrà scontare 7 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 48enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 7 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, falsità materiale commessa dal privato, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, truffa, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, reati commessi in Toscana e a Torre Annunziata tra il 2009 ed il 2018.