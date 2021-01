Napoli- Durante le festività controllate 66.637 persone, e sanzionate e/o denunciate 2.836, 616 le attività con 3 chiusure e 20 denunce

Nella mattinata odierna si è svolta, presso il Palazzo di Governo, una riunione di coordinamento interforze, presieduta dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine.

E’ stata esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica e fatto il punto sull’attività di prevenzione generale svolta sul territorio durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 23 dicembre e il 6 gennaio scorso, nel quale risultano controllate 66.637 persone, e sanzionate e/o denunciate 2.836. Quanto agli esercizi commerciali, i controlli hanno riguardato 616 attività, con la sospensione/chiusura di 3 e la sanzione e/o denuncia all’ Autorità Giudiziaria di 20 titolari. Le Forze dell’ordine hanno complessivamente impiegato 26.815 unità di personale.

Nel corso della riunione, sono state trattate diverse tematiche relative a episodi di criminalità che in questi giorni hanno interessato la città e l’area metropolitana, quali le aggressioni ai danni di alcuni rider e danneggiamenti e furti presso alcuni edifici scolastici.

Al riguardo, è stato pianificato un rafforzamento generale dei controlli nell’ambito dell’ azione coordinata e sinergica delle Forze dell’ordine volta ad assicurare un’incisiva presenza sul territorio.

Dall’esame generale sui dati della delittuosità è emerso, in particolare, che nell’ultimo trimestre del 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019, si è registrato un decremento dei reati da parte di minori del 18%, dei furti e dei danneggiamenti ai danni degli istituti scolastici rispettivamente del 40% e del 14%, mentre si riscontra un aumento delle aggressioni al personale sanitario.

Per quanto attiene il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, è stato riferito che il gruppo di lavoro dedicato istituito presso la Prefettura con la partecipazione delle Forze dell’ordine ha completato il censimento dell’impiantistica esistente dal punto di vista tecnologico e dei soggetti proprietari. E’ stata dunque avviata la seconda fase relativa al reperimento delle risorse necessarie per implementare i sistemi in aree cittadine che ne sono sprovviste, nonché programmata la terza fase concernente il coinvolgimento dei privati, tramite le rispettive associazioni di categoria, per realizzare collegamenti con la rete delle Forze dell’ordine delle telecamere di proprietà di esercizi commerciali o di altri enti, da utilizzare per finalità preventive ovvero info-investigative.