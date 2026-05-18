Napoli – Due arresti per droga

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne e un 27enne, entrambi irregolari sul territorio nazionale e di cui il secondo con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia, durante i servizi all’uopo predisposti nella zona di Piazza Garibaldi, hanno sorpreso i predetti nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto i soggetti che, alla loro vista, hanno tentato di darsi alla fuga; tuttavia, sono stati prontamente bloccati dagli operatori e trovati in possesso di 24 dosi di hashish del peso complessivo di circa 110 grammi e di 935 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

Napoli, 18 maggio 2026