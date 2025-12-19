Napoli – Due arresti per droga

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti, di cui un 43enne di origine tunisina e un 59enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Pergola a Porta Nolana, hanno notato il 43enne che, in cambio di denaro, stava cedendo qualcosa ad una persona. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato il predetto, trovandolo in possesso di 300 grammi di hashish e di un involucro di cocaina del peso di circa 3 grammi.

Sempre i poliziotti del medesimo Commissariato, nel transitare in piazza Capuana, hanno notato il 59enne compiere lo stesso scambio di soldi-sostanza stupefacente con un altro soggetto.I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il predetto, trovandolo in possesso di 3 bustine di marijuana per un peso complessivo di 25 grammi e di 30 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.