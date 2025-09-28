Napoli – Due arresti della Polizia nella notte

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti, di cui un 28enne di Capo Verde, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e un 18enne napoletano, anch’egli con precedenti di polizia, per resistenza a Pubblico Ufficiale; quest’ultimo è stato, altresì, denunciato per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in piazza Dante, hanno notato il 28enne che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 4 involucri di hashish del peso complessivo di circa 10 grammi, di 5 dosi contenenti circa 3 grammi di cocaina e di 10 euro.

Sempre gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in via Roma verso Scampia, hanno notato un’auto con a bordo il 18enne che, alla loro vista, ha repentinamente invertito il senso di marcia nel tentativo di eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento, durante il quale il giovane ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, finché lo stesso non è stato raggiunto e bloccato dagli operatori in via delle Dolomiti.

Per tale motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e gli sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per velocità non commisurata e mancata copertura assicurativa