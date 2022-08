Napoli – Due arresti: al Rione De Gasperi un 57enne sorpreso con droga, nel Centro Storico un 47enne per minacce ed evasione dai domiciliari

Rione De Gasperi: sorpreso con la droga. Arrestato.

Ieri sera gli agenti dei Commissariati San Giovanni- Barra e Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via De Meis, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo disfacendosi di due bustine.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato ed hanno trovato, all’interno delle bustine, 122 involucri contenenti circa 21.16 grammi di cocaina.

M.L., 57enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Centro Storico: evade dai domiciliari e minaccia la ex. Arrestato.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in vico della Pace per la segnalazione di minacce ai danni di una persona da parte dell’ex convivente.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che si era presentato sotto la sua abitazione il suo ex compagno il quale l’aveva offesa e minacciata cercando di entrare in casa.

In quei frangenti, l’uomo si è ripresentato presso l’abitazione della donna tentando di entrare nell’appartamento, ma gli operatori lo hanno bloccato ed identificato per un 46enne napoletano, accertando che lo stesso si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e, pertanto, lo hanno arrestato per evasione ed atti persecutori.