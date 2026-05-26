Napoli – Droga: un arresto e sequestro di hashish e marijuana

Scampia: sorpreso a cedere droga, arrestato dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico Fellini, hanno notato il 28enne che, dopo aver prelevato qualcosa da un calzino sul manto stradale, l’ha ceduta ad un altro soggetto in cambio di denaro; quest’ultimo si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di una modica somma di denaro; nel calzino, invece, sono stati rinvenuti 5 cilindretti di eroina del peso di circa 7 grammi, 3 involucri di crack ed uno di cocaina.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Barra: rinvenuta e sequestrata droga dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in uno stabile nella zona di Barra, dove hanno rinvenuto e sequestrato 30 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 3 kg, 3 buste contenenti oltre 1 kg di marijuana, 6 cartucce cal.9 e diverso materiale per il confezionamento della droga.