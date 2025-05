Napoli – Droga, truffa e cavallo di ritorno: sette arresti

Napoli e provincia: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 soggetti.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre persone.

Nello specifico, gli agenti dei Commissariati Vicaria- Mercato e Vasto- Arenaccia e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno tratto in arresto rispettivamente un 48enne originario della Nigeria e due napoletani di 57 e 37 anni, entrambi con precedenti anche specifici di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il 48enne è stato, altresì, tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, i poliziotti del Commissariato Vicaria- Mercato, nel transitare in via Alessandro Poerio, hanno notato il 48enne che, alla loro vista, si è coperto il volto ed ha accelerato il passo, introducendosi in un esercizio commerciale nel tentativo di eludere il controllo.

Così, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato non senza difficoltà, trovandolo in possesso di 20 euro e di una busta contenetene circa 210 grammi di eroina.

Gli operatori del Commissariato Vasto- Arenaccia, invece, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato un’auto con a bordo il 57enne che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

In quei frangenti, il prevenuto, vistosi scoperto, ha innestato la marcia per eludere il controllo, ma i poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di 7 involucri di cocaina e di 170 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Infine, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in via Federico Fellini, hanno notato il 37enne che, accortosi della loro presenza, ha tentato di darsi alla fuga e si è disfatto di una chiave di un’autovettura, prontamente recuperata dagli operatori, finché non è stato bloccato e trovato in possesso di 180 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’auto in uso al predetto, rivenendo al suo interno 14 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 5 grammi.

Scampia: tentano una truffa e aggrediscono gli agenti. Due napoletani arrestati dalla Polizia di Stato.

Nel mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due 21enni, di cui uno napoletano con precedenti di polizia e l’altro di origine albanese, per rapina impropria, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Emilio Scaglione per la segnalazione di una truffa ai danni di un’anziana.

Nello specifico, un soggetto, fingendosi uno dei figli, aveva contattato telefonicamente l’anziana chiedendole una somma di denaro e alcuni monili in oro che la stessa avrebbe dovuto consegnare ad un’altra persona, che sarebbe giunta di lì a poco presso la sua abitazione, specificando che tale somma di denaro sarebbe servita per pagare le spese di un incidente.

Il figlio della signora, che al momento della telefonata era a casa, ha pertanto contattato immediatamente i poliziotti che, giunti prontamente sul posto, hanno sorpreso, nei pressi dello stabile della vittima, due soggetti che avevano appena preso in consegna la busta contenente l’importo e i monili richiesti.

Così, gli operatori sono intervenuti, ma i due, vistisi scoperti, hanno tentato di darsi alla fuga, finché non sono stati raggiunti e bloccati dopo una colluttazione. Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

Ponticelli: tentano “cavallo di ritorno”. Arrestati due napoletani dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne e un 18enne, entrambi napoletani, per estorsione aggravata.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile hanno svolto un’attività investigativa in merito ad un furto di un motoveicolo, avvenuto tra la notte di lunedì e martedì.

Gli operatori hanno accertato che il proprietario del veicolo era stato contattato da un uomo che l’aveva invitato a raggiungere via Argine per la consegna del motoveicolo in cambio di 1200 euro.

Pertanto, i poliziotti hanno seguito la vittima fino al luogo dell’incontro, dove si sono presentati tre uomini a bordo di un’auto intenti a recuperare la somma di denaro pattuita come corrispettivo della restituzione del motoveicolo; in quei frangenti, i prevenuti, accortisi della presenza degli operatori, hanno tentato di darsi alla fuga a piedi. In tal contesto, due di essi sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti, mentre il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante mentre il motoveicolo è stato restituito al legittimo proprietario.