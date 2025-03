Napoli – Droga, sigarette di contrabbando e molestie: tre arresti

Arenaccia: sorpresa in casa con una tonnellata di T.L.E. Arrestata una 51enne napoletana.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 51enne napoletana con precedenti di polizia, anche specifici, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno controllato un’abitazione in vico Martiri d’Otranto, dove hanno rinvenuto 4697 stecche di sigarette prive delle etichette del monopolio di Stato, per un peso complessivo di 940 kg circa, e 450 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagata è stata arrestata dal personale operante.

Centro Storico: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 39enne.

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne dominicano, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via dei Tribunali, all’angolo con via Pietro Trinchera, hanno notato un motociclo con a bordo un soggetto che stava per cedere qualcosa ad alcune persone le quali, accortesi della presenza degli operatori, si sono allontanate frettolosamente facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto mentre tentava di darsi alla fuga e, con non poche difficoltà, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 37 involucri di cocaina del peso complessivo di 8 grammi circa e 197 euro suddivisi in banconcote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Cavalleggeri D’Aosta: molesta una minore a bordo di un treno. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 56enne napoletano con precedenti di polizia per violenza sessuale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Bagnoli sono intervenuti presso la fermata ferroviaria “Cavalleggeri D’Aosta” per la segnalazione di una giovane importunata da un uomo a bordo di un treno.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno bloccato il soggetto in questione accertando che lo stesso, mentre si trovava a bordo del convoglio, aveva molestato la giovane con l’intento di fotografare le sue parti intime; inoltre, la vittima, in quei frangenti, era riuscita a chiedere aiuto al padre che aveva immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.