Napoli – Droga, rapina e aggressione con coltello: una denuncia e quattro arresti

Via Duomo: ferisce una donna con un coltello. Denunciato dalla Polizia di Stato.

Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha denunciato un 65enne napoletano, con precedenti di polizia, per lesioni personali aggravate.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Duomo, hanno notato delle persone discutere animatamente dinanzi ad un esercizio commerciale ed hanno udito le urla di una donna che era stata ferita.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno sorpreso un soggetto con in mano un coltello e, pertanto, l’hanno disarmato e bloccato; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato, anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza presenti nell’attività commerciale, che lo stesso aveva ferito la donna a seguito di una lite scaturita da futili motivi; per tali motivi, l’indagato è stato denunciato dal personale operante.

Piazza Garibaldi: rapinano un’attività commerciale. Due arresti della Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due giovani originari del Marocco di 23 e 22 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per rapina impropria.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di una lite all’interno di un’attività commerciale.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato la titolare dell’esercizio commerciale che ha indicato loro due ragazzi; gli stessi, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi frettolosamente finché non sono stati bloccati e trovati in possesso di alcuni pacchetti di gomme, caramelle e cioccolato.

Inoltre, la donna ha raccontato che, poco prima, i due prevenuti, dopo aver asportato i prodotti alimentari, l’avevano aggredita fisicamente, al fine di guadagnarsi l’impunità.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.

Riviera di Chiaia: parcheggiatore abusivo rapina un automobilista. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per rapina un 55enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Riviera di Chiaia, hanno notato un soggetto che stava schiaffeggiando e spintonando un uomo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’aggressore trovandolo in possesso di un borsello al cui interno vi era un portafogli contenente i documenti dell’aggredito e 5 euro; in quei frangenti, l’altro soggetto ha raccontato che, poco prima, mentre stava parcheggiando la propria auto, era stato avvicinato dal prevenuto che gli aveva chiesto del denaro per la sosta e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciato e aggredito fisicamente fino a togliergli il borsello.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Porta Nolana: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 26enne.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Lavinaio, hanno notato un giovane che, con fare guardingo, si è diretto in vico Rotto al Lavinaio; in quei frangenti, lo stesso, dopo essersi avvicinato ad una finestra di un’abitazione al piano terra, ha consegnato del denaro ad un soggetto, identificato poi per il 26enne, dal quale ha ricevuto qualcosa.

I poliziotti, avendo notato la scena e lo scambio, sono immediatamente intervenuti bloccando l’acquirente che è stato trovato in possesso di una bustina contenente 5 grammi di marijuana.

Poco dopo, gli operatori hanno bloccato il 26enne, trovandolo in possesso di una bustina della stessa sostanza del peso di 6 grammi e di 75 euro; inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto un’altra bustina della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 1010 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.