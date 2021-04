Napoli – Droga nella buca delle lettere, fermato 28enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Divisione Siena dove hanno notato una persona che, alla loro vista, ha nascosto qualcosa in una cassetta per le lettere.

I poliziotti hanno trovato, all’interno della buca, un bilancino di precisione e un involucro con 24grammi di cocaina.

A. P., 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.