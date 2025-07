Napoli – Droga, in manette 22enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione in Porta Capuana, dove hanno notato il 22enne che, dopo aver estratto gli involucri dalla tasca, li ha consegnati ai vari avventori in cambio di denaro. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto il prevenuto che, alla loro vista, ha tentato di fuggire finché, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di 5 involucri di cocaina e 105 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; gli agenti sono riusciti a bloccare anche uno degli acquirenti che è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Per tali motivi, i prevenuti sono stati tratti in arresto dal personale operante.