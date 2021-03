Napoli – Droga in casa, in manette uno spacciatore

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Guido Calogero presso l’abitazione di un uomo.

I poliziotti hanno rinvenuto, occultati all’interno di un armadio, 11 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 1 kg che, sulle confezioni, presentavano il marchio che generalmente contraddistingue la provenienza della partita di droga del tutto cancellato, 16 bustine con 12 grammi circa di eroina, diverso materiale per il confezionamento della droga e 130 euro; inoltre, sono state rinvenute 11 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato, per un peso complessivo di 2,2 kg.

G. G., 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.