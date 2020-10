Napoli – Droga in casa, in manette una 26enne

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Villa San Giovanni presso l’abitazione di una donna che è stata trovata in possesso di 4 pacchetti contenenti hashish per un peso complessivo di circa 3,5 kg, involucri con circa 13 grammi di cocaina, di un coltello della lunghezza di circa 37cm e di diverso materiale per il confezionamento della sostanza.

La donna, una 26enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.