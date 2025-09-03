Napoli – Droga in casa, fermato 27enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne originario del Gambia con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un soggetto in vico VI Duchesca dove hanno rinvenuto, ben occultati, 10 stecche e due panetti di hashish del peso complessivo di 240 grammi circa, 41 pasticche di ecstasy e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.