Napoli – Droga in casa, arrestato uno spacciatore

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Enzo Striano presso l’abitazione di un uomo.

I poliziotti hanno rinvenuto, occultati in una borsa, un pezzo di hashish di circa 66 grammi, 8 buste di cellophane contenenti marijuana per un peso di 670 grammi circa, 1 bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento e 2 cartucce calibro 9×21.

U.L., 41enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per possesso ingiustificato di munizioni.