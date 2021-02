Napoli – Droga in casa, arrestato 33enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in corso Malta presso l’abitazione di un uomo.

I poliziotti hanno rinvenuto, occultati in una cassaforte a muro, 75 involucri con 46 grammi circa di cocaina e 3000 euro, mentre, in un mobile della cucina, hanno trovato 24 bustine contenenti 60 grammi circa di marijuana, 6 bustine di hashish del peso di circa 30 grammi, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento ed altri 730 euro.

A.M, 33enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.