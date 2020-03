Napoli – Droga in casa, arrestata 43enne

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in un appartamento di vico Cimitile.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione 3 bustine e 22 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 82 grammi, un panetto di hashish di circa 45 grammi, un bilancino, un cellulare e la somma di 2300 euro.

Anna Alfano, 43enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.